León Rougés: La familia de Demian Alderete Díaz reclama justicia y pide que se investigue toda la secuencia de su muerte

La familia de Demian Alderete Diaz continúa reclamando justicia por su muerte, ocurrida el 29 de septiembre en León Rougés. El joven perdió la vida luego de un episodio que comenzó cuando un tractor con cuatro acoplados, conducido por un adolescente de 14 años, impactó contra la parte delantera de su casa tras haber descargado en el Ingenio Santa Rosa.

Jesica Alderete, tía de la víctima, remarcó que para comprender lo sucedido es necesario distinguir dos momentos: primero, el choque contra la vivienda; y luego, lo que ocurrió cuando Demian salió detrás del vehículo para reclamar por los daños.

Según el relato de la familia, el impacto se produjo alrededor de la 1.50 de la madrugada. Demian ya estaba acostado y en la casa también se encontraban su madre y sus hermanos. Al escuchar el golpe, todos se levantaron y el joven salió corriendo detrás del tractor. Su madre y uno de sus hermanos lo siguieron, aunque a mayor distancia.

El segundo episodio habría ocurrido aproximadamente a media cuadra de la vivienda, luego de que el tractor doblara y disminuyera la velocidad. De acuerdo con lo que la familia afirma haber observado en las cámaras de seguridad del área de monitoreo del pueblo, Demian logró alcanzar el vehículo.

“Según lo que nuestra familia pudo observar en las cámaras, el conductor giraba la cabeza mirando hacia donde venía Demian. Unos metros más adelante, Demian alcanza el tractor y, pocos segundos después, cae y pierde la vida. Luego, el tractor acelera”, explicó Jesica.

La familiar aclaró que las imágenes no permiten observar el momento exacto en que Demian cayó, pero sí muestran que, en cuestión de segundos, el tractor, guiado por un menor de 14 años, volvió a tomar velocidad y se alejó del lugar, mientras el joven quedó tendido.

Por ese motivo, la familia pide que el caso no sea presentado únicamente como un accidente de tránsito. “El choque contra la vivienda y lo que ocurrió después, cuando Demian alcanzó el tractor, son dos momentos distintos. Contar solamente el impacto contra la casa deja afuera una parte fundamental de lo sucedido”, sostuvieron.

Los familiares señalaron que la Fiscalía se encuentra trabajando y reclamaron que se esclarezca cómo murió Demian y que se determinen todas las responsabilidades. También solicitaron mayor conciencia y controles sobre las condiciones de trabajo y la circulación de este tipo de vehículos.

En ese sentido, reconocieron la importancia del ingenio y de la comuna para León Rougés y para el sostén económico de la comunidad, pero pidieron que ambas instituciones se involucren y acompañen medidas para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir. “No podemos naturalizar que un adolescente de 14 años conduzca un tractor con cuatro acoplados”, expresaron.

La familia adelantó que, si no obtiene respuestas de la Justicia, podría realizar una marcha después del 15 de noviembre. Mientras tanto, insiste en la necesidad de que se investigue toda la secuencia del hecho.

“Demian tenía sueños y una vida por delante. Somos una familia que lo extraña todos los días y necesita respuestas”, expresó Jesica Alderete.