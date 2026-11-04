Inscripciones abiertas para el Período Lectivo 2027 en la Escuela Maternal: fechas, prioridades y cupos



Ya comenzó el proceso de inscripciones para el Período Lectivo 2027 en la Escuela Maternal y Jardines de Infantes Municipal, y las familias deben estar atentas a las fechas para asegurar el lugar de sus hijos, ya que los cupos son limitados.

El cronograma se realizará en dos etapas:

1° Etapa - Del 03/11 al 13/11

Inscripción exclusiva para niños de la institución y sus hermanos.

2° Etapa - Del 16/11 al 30/11

Inscripción abierta a la comunidad, según vacantes disponibles.

Desde la institución remarcaron la importancia de respetar las fechas de cada etapa y de realizar el trámite con anticipación. Se recomienda a las familias interesadas acercarse a la institución en los días indicados para consultar requisitos y disponibilidad de vacantes.