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Tucumán: cronograma del pago del 80% complementario de octubre para estatales
El Gobierno de la Provincia inicia este miércoles 4 de noviembre el pago de la parte complementaria del sueldo. El cronograma se extenderá hasta el viernes 6.
La Tesorería de la provincia de Tucumán confirmó el cronograma de pago de la parte complementaria del 80% correspondiente a los haberes de octubre para la administración pública provincial.
El pago se realizará en tres jornadas, según el siguiente detalle:
Miércoles 4 de noviembre:
- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provincial (Ersept)
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas del Tucumán
- Seguridad (Departamento General de Policía - Dirección General de Institutos Penales)
Jueves 5 de noviembre:
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
- Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales - Repartición 18, Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 25, 26 y 27)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Comunas Rurales
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
Viernes 6 de noviembre:
- Jubilados fuera de convenio
- Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas
- Poder Legislativo
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia, Juzgados de Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Municipios del Interior
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios y Terciarios Transferidos)
Los haberes estarán disponibles en cajeros automáticos según el cronograma informado.
En esta nota: cronograma de pago