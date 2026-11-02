Tucumán: cronograma del pago del 80% complementario de octubre para estatales



La Tesorería de la provincia de Tucumán confirmó el cronograma de pago de la parte complementaria del 80% correspondiente a los haberes de octubre para la administración pública provincial.

El pago se realizará en tres jornadas, según el siguiente detalle:

Miércoles 4 de noviembre:

Sistema Provincial de Salud (Siprosa)

Instituto Provincial de la Vivienda

Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provincial (Ersept)

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

Sociedad Aguas del Tucumán

Seguridad (Departamento General de Policía - Dirección General de Institutos Penales)

Jueves 5 de noviembre:

Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales - Repartición 18, Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 25, 26 y 27)

Administración Central

Defensoría del Pueblo

Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

Comunas Rurales

Tribunal de Cuentas

Tribunal Fiscal de Apelación

Viernes 6 de noviembre:

Jubilados fuera de convenio

Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas

Poder Legislativo

Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia, Juzgados de Paz Legal)

Ministerio Público Fiscal

Ministerio Pupilar y de la Defensa

Municipios del Interior

Dirección de Recursos Hídricos

Ente Autárquico Tucumán Turismo

Ente Cultural de Tucumán

Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)

Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)

Instituto de Desarrollo Productivo

Ente de Infraestructura Comunitaria

Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios y Terciarios Transferidos)

Los haberes estarán disponibles en cajeros automáticos según el cronograma informado.