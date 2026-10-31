Allanaron una vivienda en Santa Lucía por riñas de gallos y rescataron animales

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Un allanamiento realizado este sábado en una vivienda de Santa Lucía permitió secuestrar dos gallos que, según el informe policial, se encontraban en mal estado de salud y presentaban lesiones visibles. El procedimiento se llevó adelante en el marco de una causa por presunto maltrato animal.

La medida judicial se concretó alrededor de las 17 en un domicilio del barrio Zavaleta, perteneciente a Brenda Beatriz Soria, de 28 años. La orden fue librada por el Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Monteros.

Durante el operativo, que finalizó cerca de las 19, los efectivos secuestraron dos gallos de plumaje zaino, ambos tuertos y con las espuelas cortadas, que presentaban a simple vista un estado de salud deteriorado.

También encontraron tres jaulas caseras de alambre, cinco comederos plásticos, una bolsa con aproximadamente tres kilos de maíz y distintos productos utilizados para el cuidado de las aves. Entre ellos había preparados caseros, vitaminas, suplementos veterinarios, jeringas usadas y frascos de medicamentos, entre los que se mencionaron productos como Trihepat y Terramicina.

El procedimiento contó con la participación de efectivos de la Comisaría de Santa Lucía y de la División Delitos Rurales N.º 5 Oeste, además de personal de otras dependencias que colaboraron con el operativo.

De acuerdo con el parte policial, la pareja actual de la mujer investigada, identificada como Juan Carlos Tártalos, de 39 años, se encuentra detenido y alojado en la Comisaría de Famaillá, en el marco de otra causa por presunta infracción a los artículos 189 bis y 173 inciso 15 del Código Penal.

Los resultados del allanamiento fueron comunicados al Ministerio Público Fiscal, que avaló los secuestros realizados. Por el momento, no se dispusieron medidas privativas de la libertad contra Soria.

La supervisión general estuvo a cargo del jefe de la Unidad Regional Oeste, comisario general Marcos Nicolás Goane, y del segundo jefe, comisario mayor Juan D. Carrizo. También participaron el comisario inspector Oscar Aldetere, jefe del COP, y el comisario inspector Guido Juárez, jefe de Zona 3. El operativo fue informado por el jefe de la Comisaría de Santa Lucía, comisario Héctor Medina.