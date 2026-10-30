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30 Oct 2026

Monteros intensifica el Plan Pre-Lluvia ante la llegada de El Niño: limpiaron canales en la zona de las rutas 38 y 325

Los trabajos buscan prevenir anegamientos y beneficiar directamente a ocho barrios de la ciudad. El intendente Francisco “Panchito” Serra supervisó las tareas junto a concejales y funcionarios municipales.

La Municipalidad de Monteros intensificó los trabajos del Plan Pre-Lluvia ante la llegada del fenómeno climático de El Niño. En esta oportunidad, los operativos se concentraron en la zona de las rutas 38 y 325, donde se realizaron tareas de limpieza de canales para mejorar el escurrimiento del agua y prevenir posibles inconvenientes durante las precipitaciones.

El intendente Francisco “Panchito” Serra informó que las intervenciones beneficiarán directamente a los barrios Los Aragonés, Mutual, Aragonés Sur, Santa Rita, 48 Viviendas, 105 Viviendas, Ñuñorco y Los Álamos.

Los trabajos se desarrollan con equipos, maquinaria y personal municipal, como parte de las acciones preventivas que lleva adelante el municipio para reducir los riesgos de anegamientos y proteger a las familias de los distintos sectores de la ciudad.

“Ante la llegada del fenómeno de El Niño, estamos intensificando los operativos del Plan Pre-Lluvia. Nuestra prioridad es cuidar a los vecinos. Por eso, estamos presentes en cada sector, con equipos, maquinaria y trabajadores municipales, llevando adelante acciones concretas para mejorar la ciudad y prevenir situaciones que puedan afectar a las familias”, expresó Serra. Durante la recorrida, estuvieron presentes concejales y funcionarios municipales

El intendente también agradeció especialmente a los trabajadores municipales por el compromiso y el esfuerzo en las tareas, y destacó el acompañamiento del Gobierno de la Provincia para concretar las intervenciones.

Los operativos del Plan Pre-Lluvia forman parte de las acciones que el municipio desarrolla en distintos sectores de Monteros con el objetivo de preparar la infraestructura urbana ante las próximas temporadas de precipitaciones.

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