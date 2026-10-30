El Gran Ballet Monteros lleva la danza tucumana a un festival internacional en Colombia

El Gran Ballet Monteros se prepara para vivir una experiencia internacional con su participación en el XI Festival Internacional de Danza Itinerante “Herencias Ancestrales”, que se realiza desde el pasado miércoles y hasta al 3 de noviembre en Cartago, Colombia.

La invitación llegó desde la Fundación Herencias Ancestrales, una organización cultural de Cartago, en el departamento colombiano de Valle del Cauca, que conoció el trabajo artístico del conjunto monterizo y decidió convocarlo para formar parte de esta nueva edición del encuentro.

Así lo explicó Daniel Carrizo, director del Gran Ballet Monteros, quien contó que la propuesta surgió luego de que la organización colombiana observara las presentaciones y el recorrido del grupo.

“Han visto nuestro trabajo, les ha gustado y hemos sido invitados para el festival que se realiza ahora del 28 al 3 de noviembre”, relató Carrizo. El evento lleva como lema “Talento y Tradición” y reúne delegaciones internacionales que compartirán sus expresiones culturales a través de la danza. Según la convocatoria, participarán representantes de Argentina, Ecuador, México, Perú y Venezuela.

La organización está a cargo de la Fundación Herencias Ancestrales, dirigida por la maestra Denise Garcés, que lleva adelante la undécima edición de este festival itinerante.

Para el Gran Ballet Monteros, la participación representa una oportunidad de mostrar el trabajo artístico desarrollado en la ciudad y llevar las expresiones de la danza argentina a un escenario internacional. La delegación tendrá además la posibilidad de compartir experiencias con agrupaciones de otros países y mostrar parte de la identidad cultural de nuestra región.

La gala principal del festival está prevista para este viernes 30 de octubre, a las 19, en el salón del Hotel Mariscal, donde las delegaciones invitadas compartirán sus presentaciones ante el público.