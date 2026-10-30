Simoca: recuperan dos caballos valuados en $4 millones tras un operativo de búsqueda rural

Efectivos de la División de Delitos Rurales y Ambientales lograron recuperar dos equinos que habían sido presuntamente sustraídos de un corral en la localidad de Güemes, departamento Simoca, luego de un intenso operativo desplegado en zonas rurales.

Según informó la Policía de Tucumán, la búsqueda demandó un amplio recorrido de aproximadamente 10 kilómetros, realizado a pie y con apoyo de móviles policiales, atravesando fincas, cañaverales y sectores de monte.

Tras varias horas de trabajo, los uniformados consiguieron localizar un caballo y una yegua de raza Peruano, ambos valuados en alrededor de $2 millones cada uno.

Una vez encontrados, los animales fueron enlazados y trasladados nuevamente hasta el domicilio de su propietaria, quien los reconoció como de su propiedad.

Desde la fuerza destacaron el trabajo realizado por el personal especializado en delitos rurales, cuya intervención permitió recuperar los ejemplares y restituirlos a su dueña.

El procedimiento se enmarca en las acciones preventivas y de investigación que se desarrollan en distintas zonas rurales de la provincia para combatir el robo y la comercialización ilegal de animales.