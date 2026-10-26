Monteros se suma a La Noche de los Museos con propuestas culturales para toda la familia

Monteros será una de las ciudades protagonistas de una nueva edición de La Noche de los Museos, una iniciativa que invita a la comunidad a redescubrir el patrimonio cultural a través de actividades artísticas, educativas y recreativas.

La jornada se desarrollará el próximo sábado 31 de octubre, de 18:00 a 24:00 horas, con acceso libre y gratuito en dos espacios emblemáticos de la ciudad: el Mercado Cultural y el Museo Municipal de la Caña de Azúcar “Bernabé Aráoz”.

En el Mercado Cultural, las actividades comenzarán a las 17:00 horas con un taller de dibujo para las infancias. Más tarde, desde las 19:00 horas, los asistentes podrán participar de visitas guiadas al SAC Rodolfo Bulacio, recorrer la muestra colectiva “Desguace” y conocer la muestra permanente dedicada a Rodolfo Bulacio, con curaduría de Rolo Juárez.

Por su parte, el Museo Municipal de la Caña de Azúcar “Bernabé Aráoz” abrirá sus puertas a las 18:00 horas con una programación que incluirá el Paseo de los Artesanos, visitas guiadas a las instalaciones y la presentación del espectáculo de danza y poesía “Memoria del Azúcar”.

La propuesta también contará con intervenciones artísticas de música y danza a cargo de estudiantes y docentes de la Escuela de Arte Popular (EAP), sumando talento local a una noche que celebra la cultura y la identidad monteriza.