Demoraron a un hombre sujeto tras una denuncia por intento de abuso sexual en un negocio

Un hombre de 29 años fue interceptado por efectivos de la Patrulla Motorizada de Monteros luego de que una mujer denunciara un presunto intento de abuso sexual en un negocio ubicado en calle España al 500, en la ciudad de Monteros.

El procedimiento se realizó el sábado 24 de octubre, alrededor de las 19.30, después de que personal de la División Centro de Visualización y Monitoreo alertara a los efectivos sobre lo ocurrido en el comercio.

De acuerdo con el parte policial, la denunciante, de 32 años, manifestó que el hombre se había presentado en el negocio simulando realizar una compra y que, en esas circunstancias, habría intentado atentar contra su pudor. La mujer se resistió y comenzó a pedir ayuda, lo que habría provocado que el sujeto se retirara del lugar.

A partir de las características aportadas, los efectivos realizaron recorridos por las inmediaciones y localizaron al sospechoso en la intersección de las calles Leandro Aráoz y Tucumán. Allí fue reducido y, con la colaboración de personal de la Comisaría de Monteros, trasladado a esa dependencia para la confección de las actuaciones correspondientes.

Por el hecho tomó intervención la Unidad Fiscal en Delitos contra la Propiedad y de la Integridad Sexual del Centro Judicial Monteros. Asimismo, la fiscalia ordenó que no se adoptaran medidas privativas de la libertad contra el hombre.

El procedimiento fue realizado por la División estuviPatrulla Motorizada Monteros, a cargo del comisario Sergio Horacio Navarro y del oficial principal Hugo Díaz, jefe y segundo jefe de la unidad.

La supervisión general estuvo a cargo de los comisarios mayores Sergio Juárez y Alejandro Rodríguez, director y subdirector general de Prevención Ciudadana, respectivamente.