Búsqueda de Raúl Moyano: sumarán rescatistas de alta montaña de Mendoza al operativo en el Ñuñorco

La búsqueda de Raúl Alfredo Moyano, el docente jubilado desaparecido desde el 12 de octubre en el cerro Ñuñorco, continúa con un operativo que suma especialistas y recursos para ampliar los rastrillajes en sectores de difícil acceso. El director del Grupo Cero, Milciades Ávila, confirmó que se incorporará una patrulla de rescate de alta montaña de Mendoza para reforzar los trabajos.

El subcomisario aseguró que las tareas no se interrumpieron y que los equipos continúan trabajando en las zonas consideradas prioritarias. En el operativo participan efectivos policiales, personal de Gendarmería y especialistas en el manejo de drones.

“La misión nuestra es encontrar al señor Raúl Moyano”, afirmó Ávila, quien explicó que debió descender temporalmente del cerro para coordinar la continuidad del dispositivo de búsqueda.

La incorporación de rescatistas mendocinos busca fortalecer la capacidad de intervención en sectores donde el acceso resulta especialmente complejo. Según explicó el jefe policial, la geografía de la montaña presenta dificultades que no siempre pueden apreciarse desde el valle.

“Muchas veces uno ve un panorama desde abajo, pero la realidad es muy diferente. Cada vez que uno la camina se encuentra con un obstáculo, y ese obstáculo te lleva a otro: cuevas, grietas”, describió.

Los rastrillajes se concentran principalmente en el cono sureste y el sector este del cerro, con recorridos que abarcan zonas como El Indio, la Quebrada del Portugués y distintas quebradas. Los desniveles pronunciados, las caídas abruptas y las áreas rocosas obligan a avanzar con precaución y contar con personal preparado para ingresar en lugares de difícil acceso.

“Se necesita gente especializada en este tipo de búsqueda que pueda acceder. Muchas veces uno camina por los filos, por la senda, pero también hay que bajar hacia esas zonas de difícil acceso para realizar un buen avistaje”, sostuvo Ávila.

La niebla, la nieve y el viento complican el operativo

Las condiciones meteorológicas representan otro de los principales obstáculos para los rescatistas. Ávila relató que durante la jornada el tiempo cambió rápidamente: de un cielo despejado se pasó a la presencia de niebla y viento.

Además, contó que el equipo atravesó una nevada durante la noche anterior y que, al amanecer, las carpas y los elementos del campamento estaban cubiertos de nieve.

“Hay que respetarlo, hay que respetarlo. El clima está muy variado”, advirtió el director del Grupo Cero, al señalar que las condiciones en la montaña pueden cambiar de manera repentina y no siempre coinciden con los pronósticos.

Durante la jornada, una ventana de buen tiempo permitió que un helicóptero trasladara a efectivos policiales, personal de Gendarmería y equipos de drones hasta una zona desde la que continuarían las tareas.

Los registros telefónicos, una referencia para los rastrillajes

En cuanto a las hipótesis sobre el paradero de Moyano, Ávila sostuvo que no se descarta ninguna posibilidad y que la planificación del operativo se actualiza de acuerdo con la información disponible.

Uno de los elementos que orientan la búsqueda son los registros de impacto de la antena telefónica del docente. El subcomisario confirmó que se detectaron dos impactos durante el mismo día y que constituyen la última referencia de ese tipo con la que cuentan los investigadores.

Estos datos permiten delimitar un área de búsqueda, aunque no determinan el punto exacto donde podría encontrarse el hombre. A partir de esa referencia, los equipos deben recorrer un terreno extenso, con grietas, cuevas, acantilados y otros sectores de acceso complicado.

El análisis de la información técnica está a cargo de equipos especializados de la Policía de Tucumán, que colaboran en la planificación de los rastrillajes.

Pese a las dificultades, Ávila aseguró que los recursos destinados al operativo no se redujeron y que se busca ampliar la capacidad de trabajo con la participación de efectivos de otras unidades y provincias.

“Mientras más se puedan redoblar los esfuerzos, mucho mejor”, expresó. Finalmente, remarcó que la Policía mantiene el despliegue de personal y recursos para intentar dar con el paradero del docente jubilado.