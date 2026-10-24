La búsqueda de Raúl Moyano se concentra en sectores de difícil acceso del cerro Ñuñorco

ALa búsqueda de Raúl Alfredo Moyano continúa en el cerro Ñuñorco, en Tucumán, con un operativo que concentra los esfuerzos en sectores de difícil acceso. A casi dos semanas de su desaparición, los equipos especializados siguen recorriendo quebradas, precipicios y zonas de vegetación tupida, aunque hasta el momento no lograron encontrar indicios que permitan establecer dónde se encuentra.

Como parte de la estrategia, efectivos del Grupo Cero de la Policía de Tucumán instalaron un campamento de avanzada a unos 3.300 metros de altura. La base permite permanecer más cerca de las áreas prioritarias y reducir los tiempos de traslado para dedicar más horas a los rastrillajes.

Las tareas se concentran principalmente en el sector sureste del cerro, a partir de la información obtenida de una antena de telefonía que registró una señal del celular de Moyano. Sin embargo, los recorridos realizados hasta ahora no permitieron localizar al docente.

Recorrieron quebradas y descartaron una falsa alarma

El oficial auxiliar Joaquín Albornoz, integrante del Grupo Cero, explicó que durante una de las jornadas los rescatistas recorrieron aproximadamente cuatro kilómetros por distintas quebradas. Se trató de un desplazamiento por sectores que requieren conocimientos técnicos y preparación específica para avanzar con seguridad.

Pese al esfuerzo, no encontraron elementos que permitieran establecer el paradero de Moyano.

En otra intervención, dos rescatistas se separaron del grupo para verificar una posible señal de humo. La situación generó expectativas entre los integrantes del operativo, pero finalmente se confirmó que se trataba de una falsa alarma.

El operativo avanza hacia el sector conocido como El Indio

La nueva etapa de la búsqueda está orientada hacia el sector denominado El Indio, ubicado desde la cumbre en dirección a quebradas profundas y áreas de vegetación tupida.

El subcomisario Milcíades Ávila Campos, responsable del equipo de avanzada, explicó que los efectivos continuarán trabajando en esa zona mientras las condiciones meteorológicas lo permitan.

La intervención requiere equipamiento especializado para ingresar en terrenos donde otros equipos no pueden avanzar con facilidad. Los rescatistas utilizan cuerdas, sistemas de anclaje y dispositivos de ascenso y descenso para inspeccionar precipicios y sectores de gran pendiente.

Según detalló Ávila Campos, cuando identifican un punto crítico, instalan el equipamiento necesario para descender y revisar lugares a los que sería imposible acceder sin preparación específica.

A lo largo del operativo participaron más de 100 personas, entre distintos equipos y fuerzas de rescate. Pese al despliegue y a la información que permitió delimitar algunas zonas de interés, el paradero de Raúl Moyano sigue siendo desconocido.

La búsqueda continúa con el objetivo de ampliar los rastrillajes en los sectores más complejos del Ñuñorco y encontrar al docente jubilado.