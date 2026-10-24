Un desprendimiento de piedras complicó el tránsito en la ruta 307 durante este sábado

Un desprendimiento de piedras obstruyó parcialmente la calzada de la ruta provincial 307, en el tramo comprendido entre los kilómetros 34 y 35, en jurisdicción de Santa Lucía. El episodio generó una situación de riesgo para los conductores que circulaban por la zona.

El hecho fue advertido este sábado por la Policía. Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, efectivos de la zona y personal de la Dirección Provincial de Vialidad se trasladaron hasta el lugar para realizar tareas de señalización y alertar a quienes transitan por ese sector.

La presencia de piedras sobre parte de la calzada puede dificultar la circulación, por lo que se recomienda transitar con precaución y respetar las indicaciones preventivas.

Hasta el momento, no se informó cuánto tiempo demandarán las tareas para despejar completamente la ruta.