Un monterizo fue distinguido por su trabajo en la Antártida Argentina y se prepara para una nueva misión de un año

Un monterizo fue distinguido por su trayectoria y su trabajo en la Antártida. Se trata de Flavio Soria, oficial principal maquinista de la Armada Argentina, quien recibió un reconocimiento de la Cámara de Diputados de Mendoza junto a otros integrantes del personal antártico argentino.

El acto se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura mendocina y destacó la labor científica y humanitaria que desarrollan militares y civiles en las bases nacionales del continente blanco.

Según explicó Soria, la distinción se enmarca en una ley sancionada por la provincia de Mendoza, que contempla un reconocimiento para las personas que trabajan en la Antártida. El monterizo destacó que, hasta el momento, Mendoza es la única provincia que entrega esta distinción.

“Fue un momento muy lindo, la verdad que sí. Está buenísimo que la provincia de Mendoza haga esto”, expresó al recordar la ceremonia, en la que también participaron otros argentinos que cumplieron funciones en el continente antártico, incluidos tucumanos que actualmente están retirados.

Una nueva misión en la Base Orcadas

Soria lleva cuatro experiencias de trabajo en la Antártida y actualmente integra el Comando Conjunto Antártico, un ámbito que reúne a personal de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. Según contó, forma parte de ese organismo desde hace cuatro años y este será su último año antes de pasar a otro destino.

Su próxima misión será en la Base Orcadas, donde permanecerá aproximadamente un año. El despliegue está previsto para fines de noviembre, con el rompehielos, aunque la fecha exacta de salida todavía no estaba confirmada. Su regreso se proyecta para 2028.

En la base tendrá a su cargo el parque automotor y el mantenimiento de equipos fundamentales para sostener las actividades cotidianas. Entre sus responsabilidades estarán los generadores eléctricos, el combustible, los lubricantes, los vehículos de carga, las motos de nieve y seis ciclos polares. También deberá supervisar el mantenimiento de los motores fuera de borda de dos botes y colaborar con el funcionamiento de las instalaciones de servicio.

“Básicamente es el funcionamiento del 100% de la base”, explicó Soria sobre la importancia de las tareas que tendrá a su cargo. Para cumplir con esa responsabilidad, destacó que cuenta con un grupo de trabajo preparado para afrontar las exigencias del destino.

Una base con historia

El próximo destino de Soria será la Base Orcadas, fundada en 1904 y considerada la primera base argentina permanente en la Antártida. El monterizo también recordó algunos de los antecedentes históricos vinculados con las comunicaciones desde ese lugar, como las transmisiones radiales y el envío de correspondencia con sello postal.

La experiencia antártica implica, además, una adaptación a condiciones de luz muy diferentes de las habituales en Tucumán. Soria contó que durante el verano hay luz natural hasta febrero o marzo, mientras que en los meses de invierno se atraviesan períodos prolongados de oscuridad, con apenas una o dos horas de claridad por día. “Son tres, cuatro meses que tenemos todo noche”, relató al describir una de las particularidades de vivir y trabajar en ese territorio.

Con cuatro despliegues en su trayectoria, el reconocimiento recibido en Mendoza y una nueva misión por delante, Flavio Soria se prepara para regresar a la Antártida y asumir una función clave para el funcionamiento de la Base Orcadas.

Podés incorporar el listado al artículo sobre el reconocimiento al monterizo Flavio Soria, destacando también a Marisa de las Nieves Delgado, primera mujer nacida en la Antártida.

Los distinguidos en la ceremonia

En una emotiva ceremonia, recibieron sus distinciones las siguientes personas:

Marisa de las Nieves Delgado

Jorge Francisco Remersaro

Juan Miguel Signorelli

Diego Hugo Schap

Iván David Esquivel

Christian Guillermo Gerez

Sandra Verónica Garzón

Camilo José Pereyra

Flavio Fernando Soria Ovejero, oriundo de Monteros

Mariel Jaquelina Rodríguez

Juan Alfredo Escobar

Jesús Emanuel Barreiro

Leandro Gabriel Pelegrina Cosimano

Ricardo Alberto Martínez

Jorge Luis Fernández

Luis Daniel Franco, veterano de la Guerra de Malvinas

Edgardo Daniel Castro

María Fernanda Bailman

Bruno Fernández

Manuela Fernández

Irina Fernández

Juan Carlos Teseira

Jorge Horacio Giunta

Miguel Ángel Miguez, veterano de la Guerra de Malvinas

Mario Gonzalo Martín

En esta oportunidad, también fue distinguida Marisa de las Nieves Delgado, reconocida por ser la primera mujer nacida en la Antártida, una nativa antártica.