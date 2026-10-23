Monteros fue la primera ciudad del interior en recibir el programa “Los Jueces van a la Escuela”

En un trabajo articulado entre el Ministerio de Educación y la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, se llevó a cabo la tercera jornada de capacitación “Escuela, Derechos y Convivencia: alfabetización legal y abordaje pedagógico de los conflictos“. El encuentro tuvo lugar en la Escuela Superior de Comercio General José de San Martín de Monteros y se enmarcó en el programa provincial “Jueces en la Escuela”, aprobado mediante Acordada N.º 909/2026, implementado ante el escenario normativo de la Ley Nacional N.º 27.801, que establece el régimen penal juvenil a partir de los 14 años.

La capacitación estuvo encabezada por la ministra de Educación, Susana Montaldo; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva; la vocal del Máximo Tribunal, Eleonora Rodríguez Campos; el magistrado Delegado y Juez del Colegio de Jueces Penales, Matías Graña; el intendente de la Municipalidad de Monteros, Francisco Serra (h); la secretaria de Estado de Educación, Gabriela Gallardo; y el subsecretario de Asistencia Legal y Técnica, Facundo Juez Pérez.

Acompañaron la directora de Educación Secundaria, Rosa Casares, el Fiscal de Estado de la Municipalidad de Monteros, Eugenio Racedo; la secretaria de Educación, Cultura, Turismo y Deporte de Monteros, Sara Amado; los conferencistas de la jornada, el juez Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, Federico Moeykens; la jueza Penal de Niños, Niñas y Adolescente, Elizabeth Myriam Raddi; y el supervisor docente, Pablo Plaza; además estuvieron presentes supervisores, directivos y equipos técnicos.

Esta iniciativa parte de una premisa formativa central: conocer el marco legal vigente para saber cómo actuar, comprender cuándo y de qué manera intervenir, y fortalecer a las instituciones educativas como entornos de cuidado. La propuesta apunta a consolidar una escuela capaz de proteger derechos, fijar límites claros y fomentar la asunción de responsabilidades individuales y colectivas.

Asimismo, se hizo hincapié en que la convivencia escolar trasciende la mera resolución reactiva de los conflictos: se trata de una tarea pedagógica cotidiana orientada a generar condiciones institucionales seguras, participativas y democráticas para toda la comunidad educativa.

Susana Montaldo, titular de la cartera educativa, sostuvo “esto va a continuar en distintos puntos de la provincia con los docentes, con los alumnos, con los padres, para tener espacios de escucha con nuestros jóvenes, ya que hay muchos temas de salud mental, de bullying, de suicidio y queremos ayudar a los chicos en la vida, formar ciudadanos que realmente mejoren la calidad de vida de la provincia, del país, que puedan tener una sana convivencia y que tengan un buen futuro, así que este es nuestro compromiso y lo estamos trabajando con otros poderes del Estado, acercando la justicia a la sociedad y en conclusión también dentro de lo que es a la escuela, la comunidad educativa”.

Francisco Serra, intendente de Monteros, aportó “con profundo orgullo recibimos al excelentísimo Dr. Leiva, presidente de la Corte Suprema de Tucumán, a nuestra ministra de Educación, profesora Susana Montaldo, que con sus equipos están representación de dos poderes del Estado muy importantes como son el Ejecutivo y el Judicial, los cuales han tenido esa mirada transformadora de que a través del Estado sigamos concientizando en estos nuevos cambios de paradigma que tiene hoy la justicia y que necesitamos adaptarlas para tener acceso a ella. Entonces, celebro profundamente esta decisión, estamos felices en la ciudad de Monteros de recibirlos con todo el equipo de trabajo, para que entre todos trabajemos profundamente por una patria más libre, más justa, más soberana, para que siempre nuestros conciudadanos, nuestros comprovincianos puedan tener un país de más oportunidades”.

María Andrea Fernández, directora de la Escuela Secundaria de Villa Belgrano, Alberdi, comentó “realmente es muy interesante venir, compartir con colegas y escuchar voces autorizadas que nos puedan capacitar y guiar en estos nuevos cambios que hay para poder acompañar a nuestros alumnos, a nuestras familias y para poder educar con conciencia es importantísimo”.

Lorena Mercado, asesora pedagógica de la Escuela de Comercio Manie Andole de Estofán, de Vila La Trinidad, sostuvo “es muy importante esta jornada, muy interesante, muy necesario por todas estas situaciones que se nos están dando en el día a día, y que vemos estamos siendo escuchados a través de esta capacitación y de todo lo que se implementa con la nueva ley, así que para nosotros nos viene perfecto, me encanta que sea así y que sigan porque son realmente necesarias”.