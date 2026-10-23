Tragedia en Famaillá: un motociclista murió tras chocar contra un camión estacionado

Un trágico accidente de tránsito se registró este viernes en la ruta 38 a la altura de la embotelladora Iberá, donde un motociclista perdió la vida tras impactar contra un camión que se encontraba estacionado sobre la calzada.

Según las primeras informaciones, el conductor de la motocicleta chocó contra el vehículo de carga por causas que todavía se investigan. La violencia del impacto le provocó lesiones que ocasionaron su muerte en el lugar.

Tras el siniestro, trabajaron efectivos de la Comisaría de Famaillá, personal de Criminalística y profesionales del servicio de emergencias 107. La zona permanecía con tránsito reducido mientras se desarrollaban las pericias correspondientes.

La víctima fue identificada como Juan Antonio Rodriguez de 24 años y domiciliado en Los Pinos, a solo un kilómetro del lugar del fatal hecho.

La causa fue caratulada como accidente y quedó bajo la intervención de la Unidad Fiscal correspondiente, que deberá establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.