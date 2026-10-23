La comparación para saber qué banco o billetera virtual ofrece más rendimientos será más sencilla

Banco Central dispuso cambios para la información que los bancos y las billeteras virtuales brindan a sus clientes sobre el rendimiento de su dinero depositado en sus cuentas e invertido en fondos comunes de inversión (FCI) de dinero o “money market”. Hasta ahora, existían diferencias en el modo de informar la rentabilidad de las cuentas remuneradas que utilizaba cada entidad financiera, por lo que el BCRA decidió unificarlo.

A partir del próximo 1° de noviembre, los bancos y las billeteras que ofrezcan cuentas remuneradas a través de FCI deberán informar “la variación del valor de la cuotaparte de los últimos 7 (siete) días corridos expresada como tasa nominal anual”, descontando los honorarios de administración y custodia. También deberán consignar “los datos identificatorios de tales fondos, su descripción y clase de cuotaparte”, señaló la norma del Central.

Las entidades financieras deberán informar esa tasa de interés a sus clientes “en todos los medios digitales en donde se preste este servicio”. Eso incluye las plataformas de homebanking, las apps para celulares de los bancos y las apps de las billeteras digitales.

“El acceso a la citada información deberá ser fácil y directo, en cuanto a visibilidad y tamaño, en esos medios, ubicada junto a la opción de inversión y donde se informe el rendimiento de tal fondo”, precisó el BCRA.

Hasta ahora, cada entidad informaba el rendimiento de su cuenta remunerada según su criterio. Algunas mostraban la tasa nominal anual (TNA) y otras la tasa efectiva anual (TEA). También mostraban el rendimiento en distintos períodos, según su conveniencia: le informaban al cliente la mayor tasa anualizada posible, ya sea en la última semana, el último mes u otro período. Algunas entidades incluso informan proyecciones de rendimientos futuros en lugar de rentabilidad pasada.

Todas esas “picardías” de bancos y billeteras a la hora de decirle a su cliente cuánto rinde su dinero invertido en un fondo común de inversión a través de una cuenta remunerada, ahora quedarán unificadas. Así, la comparación para saber qué entidad ofrece más rendimientos será más sencilla.

Cuentas remuneradas con tasa variable y con tasa fija

Un punto clave para el cliente es diferenciar las cuentas remuneradas con rendimiento variable de otras entidades que garantizan un interés fijo. Entre las primeras, el interés que genera la cuenta dependerá de cuánto rinda el fondo común de inversión, por lo que la tasa informada cambiará todos los días. Es el caso de billeteras, como Personal Pay, Mercado Pago, Lemon, Cocos o YPF App, y también de bancos tradicionales como Santander, Macro o Galicia.

En otros casos, las cuentas pagan un interés fijo, que cambiará cuando la entidad lo decida por razones comerciales. Este rendimiento garantizado se paga en entidades como Banco Nación, Banco Supervielle, Ualá, Carrefour Banco o Naranja X, entre otras. En este último caso, el cambio sancionado ayer por el BCRA no aplica.

Tanto en uno como en otro caso, es importante conocer si el rendimiento tiene algún límite o condición especial. Muchos bancos o billeteras ponen un tope: por ejemplo, ofrecen rendimientos hasta $ 2 millones, sin retribuir nada por encima de ese monto. Otras remuneran solamente el dinero a sus clientes de cuenta-sueldo o a quienes paguen un paquete de servicios determinado.

Qué es un fondo común de inversión “money market”

La norma que sancionó el Banco Central para mejorar la información al cliente los denomina “fondos comunes de dinero”, aunque en el mercado financiero se los conoce como fondos “money market”. Se trata de FCI cuya característica esencial es su liquidez inmediata, es decir, se puede disponer del dinero sin ninguna restricción. Otros fondos comunes requieren un plazo de 24 o 48 horas para retirar el dinero.

Las entidades financieras invierten el dinero de sus clientes en esta clase de fondos para ofrecerles algún rendimiento diario que los ayude a protegerse de la inflación y, al mismo tiempo, les permita disponer de su dinero cada vez que lo deseen.

Su objetivo principal es generar intereses invirtiendo en activos líquidos y de baja volatilidad. Estos fondos suelen invertir en instrumentos como plazos fijos (tanto tradicionales como precancelables), cauciones, cuentas remuneradas y otros fondos. Se trata de una inversión conservadora, a diferencia de FCI basados en acciones o bonos, que son mucho más volátiles.

Los fondos comunes “money market” acreditan los intereses en forma diaria, por lo que son especialmente adecuados para períodos inferiores a 15 o 20 días, si se considera que el plazo fijo más corto es a un mes de plazo.

Lo interesante de estos fondos es que funcionan, casi, como una caja de ahorro. El dinero está prácticamente a la vista. Cuando un usuario coloca plata en ellos se suscribe en forma inmediata y, al rescatar por la necesidad de hacer un pago, la acreditación en la cuenta es en el momento.