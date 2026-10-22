Vuelve el vóley grande a Monteros: la Superliga Argentina se jugará la semana que viene

El vóley de máxima categoría vuelve a Monteros. El Polideportivo Municipal Prof. José Nicolás Russo será escenario del primer tour de la Superliga Argentina de Vóley, que se disputará del jueves 29 de octubre al domingo 1 de noviembre, con la participación de nueve equipos y un total de 15 partidos.

La competencia reunirá a Boca Juniors, River Plate, UPCN, Ciudad Vóley, San Lorenzo, Vélez Sarsfield, Ferrocarril Oeste, Waiwen y Sonder Rosario, que pondrán en marcha una nueva temporada del vóley nacional en suelo monterizo.

Durante las cuatro jornadas se disputarán cuatro partidos el jueves, tres el viernes, cuatro el sábado y otros cuatro el domingo, en un calendario que promete actividad intensa en el Polideportivo Municipal.

Monteros Vóley ya conoce a sus rivales

El equipo dirigido por Leonardo Patti debutará el jueves 29 de octubre, desde las 21, frente a Vélez Sarsfield. El sábado, en el mismo horario, se medirá con Ferrocarril Oeste, mientras que el domingo cerrará su participación ante River Plate, también a las 21, en un enfrentamiento que ya se convirtió en un clásico de la máxima categoría.

Para afrontar la temporada, el conjunto monterizo sumó varias incorporaciones: el armador Santiago Longo; los puntas Maximiliano Geyssel y Santiago Aulisi; el central Nahuel García; el opuesto Santiago Ruiz; y el líbero Joaquín Villarreal.

A ellos se agrega la base del club, con jugadores como Gonzalo Pereyra, José “Tote” Díaz, Martino Moyano, Ignacio Lazarte, Lucas Díaz, Salvador Mansilla, Patricio Alderetes y Nayuan Ruiz.

El plantel comenzó a entrenarse este miércoles en el Polideportivo Municipal, con la mirada puesta en el debut y en una temporada que tendrá a Monteros nuevamente como uno de los escenarios centrales del vóley argentino.

La cuenta regresiva ya está en marcha para cuatro jornadas de competencia que traerán a Tucumpán a los 10 mejores equipos del país.