La SAT realiza trabajos y haycorte de tránsito en una esquina céntrica de Monteros

La Municipalidad de Monteros informó que se encuentra interrumpido el tránsito vehicular en la intersección de avenida Avellaneda y calle 25 de Mayo, debido a obras que ejecuta la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) en el sector.

Según el comunicado oficial, la restricción alcanza el tramo comprendido entre Rivadavia y 25 de Mayo, una zona de importante circulación vehicular en la ciudad.

Las autoridades indicaron que el corte permanecerá vigente hasta el martes inclusive, mientras continúan las tareas programadas por la empresa encargada del servicio de agua y saneamiento.

Desde la Dirección de Tránsito solicitaron a conductores y peatones circular con precaución, respetar la señalización instalada y utilizar vías alternativas para evitar demoras.