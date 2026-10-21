Las fuerzas policiales provinciales y nacionales despliegan todos sus recursos para la búsqueda de Moyano

El operativo reúne a fuerzas provinciales y nacionales, bomberos y equipos especializados para intentar encontrar al docente jubilado desaparecido en El Mollar. El comisario Marcos Goane destacó el trabajo coordinado y los recursos utilizados en los rastrillajes.

La búsqueda de Raúl Alfredo Moyano, el docente jubilado desaparecido en la zona del cerro Ñuñorco, en El Mollar, continúa con un amplio operativo que involucra a distintas fuerzas de seguridad y equipos de rescate.

A través de un video difundido en las redes sociales de la Policía de Tucumán, el comisario Marcos Goane destacó que se están destinando todos los recursos disponibles y el personal capacitado para intervenir en este tipo de situaciones.

El funcionario explicó que las tareas se desarrollan de manera conjunta con el Grupo CERO, Infantería, enduristas y la sección Canes. También participan Gendarmería Nacional, la Policía Federal y bomberos voluntarios de distintas localidades, bajo la coordinación y supervisión del Gobierno de Tucumán.

Las imágenes difundidas muestran parte de los recursos desplegados en la zona, entre ellos drones, un helicóptero, caballos y distintos vehículos utilizados para avanzar con los rastrillajes en sectores de difícil acceso.

Los equipos continúan recorriendo distintos puntos del terreno montañoso, donde las características geográficas representan un desafío para las tareas de búsqueda.

Desde la Policía remarcaron que el operativo permanece activo y que los trabajos continúan con el objetivo de dar con el paradero de Moyano. Mientras tanto, los rescatistas mantienen sus esfuerzos en la zona para intentar localizar al docente.