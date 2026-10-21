Avanzan obras de infraestructura en la primera cuadra de calle Monteagudo

La Municipalidad de Monteros continúa ejecutando trabajos de mejora urbana en la primera cuadra de calle Monteagudo, donde actualmente se realizan tareas de construcción de un nuevo paño de hormigón y cordón cuneta en ambas márgenes.

Desde la Secretaría de Obras Públicas informaron que, debido al desarrollo de los trabajos, el sector permanecerá cerrado al tránsito durante las horas de la mañana para garantizar la seguridad de los operarios y permitir el avance de la obra.

Asimismo, se indicó que después del mediodía se habilitará media calzada, permitiendo la circulación vehicular de manera parcial mientras continúan las tareas programadas.

Las autoridades solicitaron a vecinos, conductores y peatones transitar con precaución, respetar la señalización instalada en la zona y atender las indicaciones del personal afectado al operativo.

Estas obras forman parte del plan de mejoramiento de la infraestructura vial que se lleva adelante en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de optimizar la transitabilidad y las condiciones urbanas para los monterizos.