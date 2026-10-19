Equipos de Bomberos de Monteros, Gendarmería y Policía caminan la Quebrada del Portugues y el cerro Ñuñorco

La búsqueda de Raúl Alfredo Moyano continúa este lunes en el cerro Ñuñorco Grande y la Quebrada del Portugués, con un nuevo despliegue de equipos terrestres y recursos tecnológicos para ampliar los rastrillajes en sectores de difícil acceso.

Alrededor de las 15, personal de Bomberos Voluntarios de Monteros y del Grupo Especial de Alta Montaña de Gendarmería Nacional partió hacia la cumbre del cerro. Desde allí, realizarán tareas de búsqueda en los alrededores, con dirección hacia la Quebrada del Portugués y el río Las Calaveras.

Está previsto que el equipo permanezca en la zona entre 48 y 72 horas, con el objetivo de completar el rastrillaje en el sector donde se estima que habría impactado la señal de la antena del teléfono celular de Moyano.

En paralelo, otro grupo de Bomberos Voluntarios de Monteros trabajará junto con personal de la Sección Aviación de Gendarmería Nacional en tareas de reconocimiento aéreo mediante drones, sobre la ladera de la Quebrada del Portugués.

Los vuelos seguirán una cuadrícula de búsqueda para complementar y apoyar el rastrillaje terrestre que realizará el equipo apostado en la cumbre.

El operativo también contará con el apoyo logístico de baqueanos de la zona, quienes colaborarán con el traslado de alimentos y agua hasta la cumbre, donde se instalará el campamento base para los rescatistas.

Asimismo, Bomberos Voluntarios de El Mollar participa de las tareas de apoyo y logística, bajo la coordinación del jefe de la comisaría local, dependiente de la Policía de Tucumán.

De esta manera, distintas instituciones coordinan recursos humanos, tecnológicos y logísticos para ampliar la cobertura del operativo y avanzar en la búsqueda de Moyano, cuyo paradero continúa siendo desconocido.