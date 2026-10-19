Sube la temperatura, pero no guardés la ropa de abrigo, ni el paraguas

El Servicio Meteorológico Nacional informa que en la nueva semana que inicia la temperatura subirá gradualmente hasta los 27 grados. Sin embargo, el frío no se irá definitivamente, hacia el fin de semana se espera una máxima de solo 16°. Además las lluvias seguramente presente.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, seran las siguientes: 12° de mínima y 20° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 97%. El viento corre del este 10 km/h y la visibilidad es de 4 km.