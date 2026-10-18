El Tuqui 10 quedó vacante y el pozo superará los $131 millones

El primer premio del Tuqui 10 quedó vacante este domingo 18 de octubre y los $99.701.751,04 que estaban en juego siguen acumulándose. Ningún tucumano o tucumana logró quedarse con el pozo principal del sorteo 201 del juego de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

El sorteo se realizó en vivo a través de Canal 10 y de las redes sociales de la entidad financiera. Los números sorteados fueron: 01, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 17, 18 y 22.

Con el premio principal vacante, la expectativa se traslada al próximo domingo 25 de octubre, cuando se pondrán en juego $131.289.546,24. Para esa edición, el cartón será de color gris.

Por su parte, el premio del “Seguro Sale” será de $9.719.321,60, otra de las opciones de la próxima edición del juego provincial.