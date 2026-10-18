El Tuqui 10 quedó vacante y el pozo superará los $131 millones
Ningún apostador acertó los números del sorteo 201, realizado este domingo 18 de octubre. El próximo domingo habrá una nueva oportunidad de ganar el premio millonario, mientras que el “Seguro Sale” también tendrá un pozo en juego.
El primer premio del Tuqui 10 quedó vacante este domingo 18 de octubre y los $99.701.751,04 que estaban en juego siguen acumulándose. Ningún tucumano o tucumana logró quedarse con el pozo principal del sorteo 201 del juego de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.
El sorteo se realizó en vivo a través de Canal 10 y de las redes sociales de la entidad financiera. Los números sorteados fueron: 01, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 17, 18 y 22.
Con el premio principal vacante, la expectativa se traslada al próximo domingo 25 de octubre, cuando se pondrán en juego $131.289.546,24. Para esa edición, el cartón será de color gris.
Por su parte, el premio del “Seguro Sale” será de $9.719.321,60, otra de las opciones de la próxima edición del juego provincial.