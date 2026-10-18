Jaldo reunió a una multitud en el Hipódromo por el Día de la Lealtad y llamó a llenar las urnas el 9 de mayo

El gobernador Osvaldo Jaldo destacó la convocatoria del peronismo tucumano en el Hipódromo, donde, según expresó, más de 50 mil personas se reunieron para conmemorar el 81° aniversario del Día de la Lealtad Peronista.

A través de un mensaje, el mandatario agradeció a los militantes y dirigentes que llegaron desde distintos puntos de la provincia y sostuvo que el acompañamiento representa un compromiso para continuar trabajando por las familias tucumanas.

“La lealtad se demuestra estando cerca, escuchando y dando respuestas”, expresó Jaldo. En ese sentido, señaló que las banderas del movimiento deben traducirse en la defensa de los trabajadores, el cuidado de los adultos mayores y el acompañamiento a los sectores que más lo necesitan. También reivindicó la presencia del Estado para garantizar la salud, la educación y las oportunidades para los jóvenes.

El gobernador puso el foco en la unidad del peronismo tucumano y agradeció a la militancia por su trabajo territorial. “La unidad que expresamos debe fortalecerse cada día en el trabajo por nuestra gente”, manifestó.

En su mensaje, Jaldo también dirigió una convocatoria al peronismo nacional para superar las diferencias y construir una alternativa que, según planteó, devuelva la esperanza a las familias argentinas. “Tucumán está primero”, remarcó al referirse a la defensa de los intereses de la provincia.

El acto contó con la presencia de la esposa del gobernador, Ana María Grillo; el vicegobernador Miguel Acevedo; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; las senadoras Sandra Mendoza y Beatriz Ávila; las diputadas Elia Fernández de Mansilla y Gladys Medina; el diputado Javier Noguera; y el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla.

También participaron ministros del Poder Ejecutivo, el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Fernando Juri; además de intendentes, comisionados comunales, legisladores, concejales y dirigentes de distintos puntos de Tucumán.

En el cierre de su mensaje, el mandatario renovó su compromiso con el pueblo tucumano y las banderas de la justicia social. Además, convocó a la militancia a respaldar al peronismo en las urnas el próximo 9 de mayo: “Vamos a llenar las urnas de votos peronistas”.