La Policía de Tucumán desmintió que haya efectivos extraviados durante la búsqueda de Raúl Moyano

La Policía de Tucumán informó que continúa la búsqueda de Raúl Alfredo Moyano, el docente jubilado de 59 años que desapareció el lunes 12 de octubre mientras realizaba una actividad de trekking en solitario en el cerro Ñuñorco.

A través de un comunicado oficial, la fuerza señaló que las tareas se desarrollan en condiciones climáticas y geográficas adversas, lo que representa una dificultad para el operativo desplegado en la zona.

Además, la institución salió a aclarar una información que circuló durante las últimas horas sobre la supuesta desaparición de cuatro efectivos policiales que participaban de los rastrillajes.

“Se comunica a la población que no hay efectivos policiales extraviados. La información que circuló al respecto es totalmente falsa”, expresa el comunicado difundido por la Policía.

La fuerza también solicitó a la comunidad informarse a través de los canales oficiales y evitar la difusión de versiones no confirmadas que puedan generar preocupación o confusión.

Mientras tanto, continúa la búsqueda de Moyano, cuyo paradero se desconoce desde el inicio de la caminata en la zona de El Mollar.