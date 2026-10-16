Jaldo dio orden de ir a fondo contra la delincuencia y el narcomenudeo en Tucumán

El gobernador Osvaldo Jaldo se reunió este viernes en Casa de Gobierno con las autoridades de la Policía de Tucumán para analizar el trabajo de prevención y las acciones contra la delincuencia y el narcomenudeo. Del encuentro participaron el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y el jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta; el subjefe, Roque Rodolfo Yñigo; y el director del Servicio Penitenciario, Antonio Quinteros.

Tras el encuentro, Agüero Gamboa brindó detalles sobre los lineamientos planteados por el mandatario y aseguró que la directiva es profundizar las tareas de control, investigación y cercanía con los vecinos.

“El pedido del Gobernador fue profundizar el trabajo, seguir controlando el territorio, que todos los jefes sigan estando en el territorio”, expresó el funcionario durante una conferencia de prensa.

En esa línea, explicó que se busca mantener y reforzar la presencia visible del personal policial, tanto en las calles como durante los operativos, además de fortalecer el contacto directo con los vecinos de los distintos barrios. Según indicó, el objetivo es profundizar la cercanía entre la fuerza de seguridad y la comunidad, al tiempo que se avanza en la investigación de los hechos delictivos mediante un trabajo coordinado con la Justicia.

El Operativo Lapacho seguirá activo

Consultado sobre los secuestros de cocaína y otras sustancias vinculadas al narcomenudeo, Agüero Gamboa aseguró “el Operativo Lapacho continúa, sigue haciéndose las mismas cantidades de controles”, afirmó el ministro, quien sostuvo que las investigaciones están dando resultados y que el trabajo de las fuerzas de seguridad también comienza a reflejarse en otras provincias.

En ese sentido, mencionó que Salta y Jujuy están registrando secuestros de sustancias que anteriormente no se producían con la misma frecuencia. Para el funcionario, estos resultados están vinculados con el avance de las investigaciones y el intercambio de información entre las distintas jurisdicciones.

Agüero Gamboa destacó especialmente la relación de trabajo entre las cúpulas policiales de Tucumán y Salta, con comunicación e intercambio de datos para mejorar los resultados de los procedimientos.

Cambios en las rutas utilizadas para trasladar drogas

Según el ministro, las investigaciones permitieron advertir cambios en las rutas por las que circulan estas sustancias. “Algunos cambios de ruta que se han realizado también, que se han notado y se han realizado; es decir, ya no están pasando por lo que viene por la ruta 9, sino por Cabo Vallejo, sino que algunos se están desviando”, manifestó.

Frente a esta situación, sostuvo que el trabajo de prevención e investigación se está extendiendo a otras jurisdicciones. “El trabajo se está profundizando en Santiago y se está profundizando en otras provincias”, afirmó.

En Tucumán, aseguró que la Dirección General de Drogas Peligrosas (Didrop) y las distintas áreas de la Policía continúan trabajando para reunir información, identificar movimientos sospechosos y avanzar en las investigaciones.

En ese marco, el ministro también destacó la importancia de la colaboración de los ciudadanos y aseguró que la fuerza "sigue buscando y recibiendo la información de todos los tucumanos”.

Controles aéreos en Trancas y el sur provincial

Durante la conferencia, Agüero Gamboa también respondió preguntas sobre la posibilidad de ampliar los controles aéreos, especialmente en la zona de Trancas y en el sur de Tucumán, ante la preocupación por el traslado de drogas.

El ministro aclaró que existen límites jurisdiccionales para la intervención provincial en esa materia. “Todo lo que tiene que ver con la parte aérea, vuelos, aviones y con los radares, todo eso tiene que ver con la Administración Nacional de Aviación Civil y con el Ejército, con Defensa”, explicó.

Sin embargo, indicó que la Policía tucumana continúa utilizando los recursos disponibles para reforzar la vigilancia y detectar posibles maniobras vinculadas con actividades ilegales.

“De acuerdo a los distintos operativos que realiza, por ejemplo, la Patrulla Rural, que está distribuida en el territorio, más allá de la utilización de drones”, detalló.

Según el funcionario, estas herramientas contribuyen a las tareas de observación, control e investigación que se desarrollan en distintos sectores de la provincia.

Finalmente, remarcó que los procedimientos se llevan adelante con intervención de las autoridades judiciales competentes. “Se está detectando y se está buscando y se está investigando, todo en conocimiento de la fiscalía y en conocimiento también de la Justicia Federal, que se viene trabajando en forma conjunta con ellos”, concluyó.

El jefe de Policía, Joaquín Girvau, destacó la planificación de los operativos de seguridad para los próximos meses, con eje en la prevención del delito, la lucha contra el narcotráfico y la presencia policial en barrios y ciudades.

“Estuvimos con el gobernador Jaldo, el ministro, el subjefe, la plana mayor y el Servicio Penitenciario, abordando distintos puntos en cuanto a seguridad, narcotráfico y operativos preventivos”, señaló.

“Van a ser unos meses movidos, con mucha presencia policial en los barrios y en todas las ciudades”, anticipó.

Sobre la intervención en establecimientos educativos de jurisdicción nacional, afirmó: “Si ocurre una desgracia, obviamente la Policía va a ingresar. No vamos a estar esperando que llegue la Policía Federal o Gendarmería. La Policía tiene que estar al auxilio de la fuerza pública”.

En relación con los operativos del fin de semana, precisó: “Alrededor de 2.000 efectivos van a ser desplegados en todos los ámbitos y lugares, sin descuidar la operatividad en cada uno de los barrios”.

El dispositivo incluirá la cobertura del partido entre Rosario Central y Atlético Tucumán, el acto por el 17 de Octubre en el Hipódromo y los festivales en Simoca y Tafí Viejo. Participarán unidades motorizadas, DIGEDROP, patrullas rurales, el Operativo Lapacho y la Brigada.