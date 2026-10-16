Monteros busca crear su símbolo matero: lanzan el Concurso de Diseño del Mate Monterizo

La Municipalidad de Monteros lanzó oficialmente el Concurso de Diseño del Mate Monterizo, una iniciativa que busca crear una pieza representativa de la identidad local y que refleje la historia, la cultura y las tradiciones de la ciudad.

La convocatoria está abierta a artistas, artesanos, diseñadores y vecinos en general, quienes podrán presentar propuestas para diseñar el mate que identificará a Monteros y que se proyectará como un símbolo distintivo de la comunidad.

Los interesados podrán realizar su inscripción de manera online, a través del correo electrónico [email protected], o de forma presencial en la Oficina de Información Turística, ubicada en Colón 33.

Las propuestas deberán presentarse personalmente en la Oficina de Información Turística entre el 16 de octubre y el 6 de noviembre, en los horarios de atención de 8:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

La propuesta ganadora será anunciada el 10 de noviembre, en el marco de las celebraciones por el Día de la Tradición, una fecha emblemática para la cultura argentina.

Desde la organización destacaron que el objetivo es generar un elemento de fuerte identidad local, capaz de representar a Monteros y promocionar la ciudad a través de uno de los símbolos más arraigados de la tradición nacional: el mate.

Las bases y condiciones del concurso pueden consultarse en el sitio oficial del municipio: https://monteros.gob.ar/noticias/detalle/?id=154