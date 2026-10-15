Atacó a una mujer con una llave francesa y luego la amenazó de muerte en un colectivo tucumano

La Justicia ordenó la prisión preventiva por 25 días para una mujer de 24 años acusada de lesiones, violación de domicilio, amenazas y desobediencia judicial, tras dos episodios denunciados en San Miguel de Tucumán. Según la acusación, primero atacó a una mujer dentro de un colectivo y, posteriormente, se presentó en su vivienda y la amenazó de muerte

El primer hecho ocurrió el 25 de agosto de 2026, alrededor de las 8, en una parada de colectivos ubicada en calle Gerónimo Helguera al 2300. La víctima se encontraba a bordo de una unidad de la Línea 12 cuando la imputada subió al transporte público y comenzó a increparla.

De acuerdo con la acusación fiscal, la mujer la agredió físicamente con una llave tipo francesa, golpes de puño y mordeduras en la zona de la cabeza. Durante el ataque, le habría expresado: “Esto es para que la pongas pilla a tu hermana”.

Tras la agresión, la acusada descendió del colectivo y se dio a la fuga a bordo de una motocicleta.

El segundo episodio se registró el 4 de octubre, cerca del mediodía, en una vivienda del barrio 76 Viviendas de San Miguel de Tucumán. Según la investigación, la imputada se presentó en el domicilio donde estaban la víctima, su hermana y la pareja de esta, e ingresó sin autorización.

Una vez dentro, habría amenazado directamente a la mujer con la frase: “A vos te voy a matar”. La hermana de la víctima le pidió que se retirara y le advirtió que llamaría a la Policía, pero, de acuerdo con la acusación, la imputada continuó con las amenazas durante aproximadamente 20 minutos antes de marcharse.

La Fiscalía sostuvo que esa conducta implicó el incumplimiento de una medida judicial dictada el 27 de agosto de 2026, que le prohibía acercarse a menos de 100 metros de la denunciante y realizar actos de turbación, hostigamiento o intimidación, tanto de manera directa como indirecta.

La restricción había sido dispuesta por un plazo de 60 días y, según la acusación, se encontraba vigente y debidamente notificada al momento del segundo episodio.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal Criminal I, a cargo de Mariano Fernández. En la audiencia de control de la detención, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción intervino el auxiliar de fiscal Elías Acuña.

La Fiscalía formuló cargos contra la mujer por los delitos de lesiones, violación de domicilio, amenazas y desobediencia judicial, en concurso real y en calidad de autora.

Además, solicitó que permaneciera detenida durante 25 días para avanzar con las medidas investigativas y ante la existencia de riesgos procesales. El juez interviniente aceptó el planteo y dispuso la prisión preventiva por ese período.