Jaldo se reunió con el sector empresario y la UOCRA para continuar con la obra pública

El Primer Mandatario analizó con Jorge Garber y David Acosta el avance de los trabajos provinciales y nacionales, la regularización de fondos y la posibilidad de incrementar los puestos laborales en el sector de la construcción.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, recibió al presidente y vicepresidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, Jorge Garber y Máximo Ledesma Alfaro; y al secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), David Acosta, para analizar el estado de las obras en la provincia, las gestiones ante Nación y las perspectivas de generación de empleo.

Garber destacó la importancia de estos encuentros periódicos para compartir información sobre el avance de las obras y coordinar acciones que permitan acelerar su ejecución.

“Hablamos de las obras provinciales y de las dificultades en el envío de fondos nacionales”, explicó.

Entre los proyectos mencionados se encuentran el Aeropuerto de Tucumán, el desarrollo habitacional Procrear, las intervenciones en rutas nacionales y provinciales, y las obras de infraestructura financiadas con recursos provinciales.

En relación con el Procrear Tucumán, el titular de la Cámara de la Construcción señaló que los trabajos registran un avance aproximado del 40% y se desarrollan según lo previsto. Además, indicó que se analiza la posibilidad de incrementar el ritmo de ejecución para adelantar la entrega de algunas unidades habitacionales.

El dirigente también remarcó el esfuerzo financiero que realiza la Provincia para sostener los proyectos en marcha. “Tucumán hace un gran esfuerzo para pagar con fondos provinciales las obras que está ejecutando el Gobierno provincial”, afirmó.

Asimismo, Garber señaló que el gobernador transmitió los resultados de las gestiones realizadas ante el Gobierno nacional para regularizar los pagos pendientes y manifestó su expectativa de que los compromisos asumidos permitan recuperar la fluidez financiera de las obras demoradas.

Más empleo para el sector

Por su parte, David Acosta remarcó que uno de los principales objetivos del encuentro fue impulsar la actividad de la construcción y ampliar las oportunidades laborales. “Buscamos que las obras adquieran el ritmo necesario para generar más puestos de trabajo”, sostuvo.

Según detalló, actualmente trabajan alrededor de 700 obreros en el Procrear Tucumán y se busca avanzar en gestiones que permitan elevar esa cifra hasta aproximadamente 2.500 trabajadores. “Hoy hay 700 compañeros trabajando en el Procrear y buscamos llegar a alrededor de 2.500 puestos de trabajo”, precisó.

El dirigente sindical también destacó el movimiento laboral en obras de Alderetes, Lastenia y Banda del Río Salí, además de la planta de tratamiento de San Andrés y distintos proyectos viales y de infraestructura.

A su vez, advirtió sobre las dificultades que atraviesa el sector privado en el actual contexto económico nacional. “El sector privado está sintiendo un golpe muy severo por la situación económica que se vive a nivel nacional”, expresó.

Frente a este escenario, Acosta señaló que mantienen conversaciones con las empresas para preservar las fuentes laborales y evitar despidos. “Estamos trabajando para que no haya despidos y los compañeros puedan sostener sus fuentes de empleo”, remarcó.

Infraestructura hídrica

Durante la reunión también se analizó el avance de obras hídricas destinadas a mejorar las condiciones de infraestructura ante las precipitaciones, así como las dificultades que generan los fenómenos climáticos en los caminos secundarios y terciarios, la producción y la actividad industrial.