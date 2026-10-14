El Chaqueño Palavecino se fue emocionado del Monteros de la Patria: “es una experiencia que te sacude el alma“

El Chaqueño Palavecino se expresó sobre su paso por el Monteros de la Patria y compartió un mensaje de agradecimiento luego de su presentación en el festival folclórico de Monteros.

“Estar en el Monteros de la Patria es una experiencia que te sacude el alma y me voy con el pecho inflado de emoción”, publicó el artista en Instagram, donde reflejó las sensaciones que le dejó su participación en la celebración.

El cantor también dedicó unas palabras al público que lo acompañó durante su actuación: “Me llevo el cariño de la gente. ¡Gracias a todos!”, expresó.

Con este mensaje, el Chaqueño compartió su balance personal de una presentación que formó parte de la programación del Monteros de la Patria, el tradicional encuentro que reúne a artistas y público en torno al folclore.