La UNT se suma a la marcha federal por la Ley de Financiamiento Universitario

El Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) expresó su adhesión a la Marcha Federal Universitaria convocada para este jueves 15 de octubre, en reclamo del pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

A través de un comunicado oficial, sostuvo que la norma fue sancionada por el Congreso de la Nación conforme a los procedimientos constitucionales. En ese sentido, solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que cumpla con la ley y reiteró su disposición al diálogo institucional.

El pronunciamiento también reafirmó la defensa de la autonomía universitaria, consagrada en la Constitución Nacional, y el compromiso de la institución con la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Por último, el Consejo Superior invitó a estudiantes, docentes, nodocentes, graduados y a toda la comunidad tucumana a acompañar la jornada de manera pacífica y respetuosa, en defensa de una universidad pública, gratuita y de calidad.