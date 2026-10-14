Sociedad 14 Oct 2026
Lluvia pequeña y pinchuda, grande y la que viene de lado
Las marcas térmicas para hoy, serán las siguientes: 13° de mínima y 17° de máxima.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que las condiciones del tiempo no presentarán cambios, pero sí se registrarán variables en las marcas térmicas: con diferencia de hasta 3 grados menos, en comparación a como inició la semana. Además la humedad se mantendra en 99%.
Hoy en el departamento Monteros:
En cuanto a las marcas térmicas para hoy, seran las siguientes: 13° de mínima y 17° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 98%. El viento corre del sudoeste 13 km/h y la visibilidad es de 7 km.