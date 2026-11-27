Un hombre de 62 años resultó herido con un arma blanca durante una pelea con un vecino en la localidad de León Rouges, departamento Monteros. El hecho ocurrió durante el jueves 26, alrededor de las 18.30, en la intersección de las calles 24 de Septiembre y Cazadores de Necochea.

La víctima fue identificada como José Arnaldo Morillo, quien presentaba lesiones cortantes visibles en ambas piernas. Según manifestó ante el personal policial, momentos antes había mantenido una discusión con su vecino, identificado como Pastor Amaya, quien presuntamente le habría provocado las heridas.

Tras el aviso, se solicitó asistencia médica al servicio de emergencias 107. Una ambulancia trasladó al hombre hasta el Hospital General Lamadrid de Monteros para recibir atención.

Desde el Hospital de Concepción se informó que Morillo también presentaba heridas cortantes en la región del tórax y una pantorrilla. Las lesiones fueron suturadas y, al no revestir gravedad, fue trasladado nuevamente al hospital de Monteros, donde permanecía en observación mientras se le realizaban los estudios correspondientes.

Por su lado, en el lugar del hecho, los efectivos observaron manchas de características pardo-rojizas sobre la calzada. Además, durante las averiguaciones localizaron un cuchillo en una vivienda deshabitada y en construcción, cercana al sitio del enfrentamiento.

El elemento fue secuestrado por personal de la División Laboratorio Sur y Criminalística Oeste, que realizó las pericias correspondientes. Se trata de un cuchillo tipo cierrita, con una hoja de aproximadamente 10 centímetros y cabo de madera.

La causa quedó bajo intervención de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y contra la Integridad Física del Centro Judicial Monteros.

El operativo estuvo a cargo de los jefes de la Comisaria de León Rougés, el comisario Rolando Melián, y del segundo jefe, oficial principal Franco Paz.