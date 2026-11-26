Un joven de 24 años permanece en grave estado luego de recibir un disparo de arma de fuego en inmediaciones de la rotonda de calle Berutti, en la zona del barrio San Cayetano, en San Miguel de Tucumán. El hecho ocurrió este jueves 26 de noviembre, alrededor de las 13.

La víctima fue identificada como Aldo Santiago Lezcano, quien fue trasladado de urgencia al hospital Padilla, donde debió ser intervenido quirúrgicamente. Según se informó, continúa internado con asistencia respiratoria mecánica y su estado de salud es grave.

De acuerdo con las primeras averiguaciones y el relato de la madre del joven, Lezcano se desplazaba junto a otra persona en una camioneta Toyota Hilux. Al llegar a la rotonda, detuvieron la marcha y el joven descendió del vehículo para dialogar con un hombre identificado como Lucas Facundo Díaz, de 27 años, con quien mantendría problemas de vieja data.

Siempre según esa versión, durante la conversación el hombre habría extraído un arma de fuego y efectuado un disparo contra Lezcano. Luego, habría escapado del lugar en una camioneta blanca. La víctima fue trasladada al centro asistencial en un vehículo particular.

Por el Ministerio Público Fiscal intervino la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, quien dispuso el despliegue de un equipo de investigadores de la Fiscalía, integrado por el prosecretario Luis Macedo y la legajista Sara Fernández, junto con personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

Durante las tareas en la escena, los peritos secuestraron cuatro vainas servidas y fragmentos de un proyectil de arma de fuego. También detectaron manchas de sangre, identificaron una cámara del sistema de monitoreo del 911 que habría registrado la secuencia y recibieron declaraciones testimoniales.

En el marco de la investigación, Díaz se presentó en la División Homicidios de la Policía acompañado por su padre y la camioneta en la que se movilizaba. Por disposición del fiscal, quedó aprehendido.

Se espera que dentro de las próximas 48 horas se realice la audiencia de formulación de cargos y el pedido de medidas cautelares. La investigación busca establecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.