Pasadas las 19:00 de este miércoles, una severa tormenta eléctrica descargó una intensa granizada sobre Amaicha del Valle, sorprendiendo a residentes y turistas por la magnitud y la persistencia de la caída de piedra.

El regreso de la inestabilidad climática a Tucumán tuvo su postal más impactante en los Valles Calchaquíes. El fenómeno se hizo sentir con particular fuerza en el barrio El Mirador, donde el vecino José Romano logró capturar en video el momento exacto en que el granizo golpeaba con violencia sobre techos, calles y patios.

“Esto sucede en el barrio El Mirador y es impresionante. El Niño hace lo que se le antoja”, relató mientras documentaba el avance del temporal sobre la zona.

El episodio se enmarca en un cambio abrupto de las condiciones del tiempo en toda la provincia, donde las precipitaciones volvieron a instalarse y provocaron un marcado descenso térmico tras jornadas agobiantes.

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad y las lluvias continuarán afectando al territorio tucumano al menos durante toda la jornada de este jueves.

Sin embargo, el organismo prevé un paulatino mejoramiento de las condiciones hacia el cierre de la semana: a partir del viernes comenzará a despejarse el cielo y regresará el calor.