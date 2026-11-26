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El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó la entrega de las viviendas y lo acompañaron el ministro del Interior, Darío Monteros; el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur; el titular del IVDU, Hugo Cabral; el intendente de Monteros, Francisco Serra (h); el comisionado comunal de Río Seco, Luis Mendoza; los intendentes Francisco Caliva (Tafí del Valle) y Gimena Mansilla (Aguilares).

También estuvieron presentes el subsecretario de Salud Pública, Marcelo Montoya; el secretario de Atención de Familias en Riesgo Social, César Elías Dip; el secretario de Saneamiento y Mejoramiento de Espacios Públicos, Carlos Assán; el administrador de la DPV, Pablo Díaz; y el secretario de Obras Públicas, Jorge Gabriel Chrestia.

Participaron además los legisladores Patricia Noemí Lizárraga, Alejandro Matías Figueroa, Carlos Fúnez, Leopoldo Rodríguez, Jesús Marcelo Herrera y Gerónimo Vargas Aignasse; los representantes sindicales David Acosta (UOCRA) y José Ramos (SITRAVI); concejales y comisionados comunales.

Con esta nueva etapa, ya son 114 las viviendas entregadas sobre un total de 132 previstas para la localidad. Las adjudicaciones anteriores se realizaron en tres etapas, durante las cuales se entregaron otras 88 unidades.

Durante el acto, el mandatario destacó el avance del plan habitacional en el departamento Monteros y el trabajo articulado con el gobierno local a pesar del contexto económico nacional: "Estamos muy contentos de poder seguir trabajando en todo el territorio de la provincia y hoy especialmente aquí, en la comuna de Río Seco, entregando una nueva etapa de 26 casas de un total de 132. Ya casi estamos llegando al final de este proyecto, al que hemos venido varias veces no solo a entregar viviendas, sino también a inaugurar ingresos principales, alumbrado público y obras de infraestructura. Hoy hacemos realidad el sueño de muchas familias que durante años esperaron tener el techo propio, de la mano del comisionado Luis Mendoza, del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y del Ministerio de Obras Públicas".

Asimismo, Jaldo remarcó la calidad constructiva del nuevo barrio y adelantó los plazos para completar el complejo habitacional antes de las fiestas: "A pesar de las dificultades que se presentan a nivel mundial y nacional, venimos trabajando con mucho esfuerzo junto a comisionados, intendentes, legisladores y concejales para llegar a los casi dos millones de tucumanos. Este es un barrio con hermosas casas que cuentan con agua corriente, electricidad, gas natural y cloacas, brindando la mejor calidad de vida a quienes comienzan a habitarlas. Sin dudas vamos a volver pronto para entregar las unidades restantes; entiendo que será antes de fin de año para que los vecinos puedan pasar esta Navidad y Año Nuevo ya en su vivienda propia".

Nazur comentó que “estamos entregando 26 viviendas. No solamente entregamos una casa, sino también el presente y el futuro de cada familia".

A su vez, destacó que "en el contexto nacional que vivimos, podemos decir que la obra pública en Tucumán está activa en todos los rubros. Tenemos obras de infraestructura, de cloacas, de electricidad y de agua. Este barrio es una muestra, porque todos los servicios están funcionando: agua, luz y cloacas".

Por su parte, el titular del IPV brindó detalles técnicos sobre el alcance integral de la urbanización y precisó que el operativo incluyó soluciones habitacionales para comunas vecinas: "Cumplimos con el pedido del gobernador de reactivar las obras y terminar cada proyecto que se inicia. En este caso, además de las 132 viviendas, se ejecutó toda la infraestructura vial, eléctrica, de gas natural, agua potable y cloacas para 209 lotes, lo que beneficia directamente a otras 77 familias. También realizamos obras complementarias clave para todo el pueblo, como un pozo de agua, una laguna de retardación para evitar anegamientos, alcantarillas de comunicación y una planta de tratamiento que resolvió los desagües cloacales de una escuela cercana".

Respecto al equipamiento de las unidades y el cronograma de entrega, Cabral especificó: "De las 132 casas del barrio ya se habían adjudicado 88, hoy entregamos 26 y quedan 18 que finalizaremos antes de fin de año. Todas se entregan en óptimas condiciones para entrar a vivir de inmediato, con calefón y cocina funcionando. Adicionalmente, aprovechamos este acto para adjudicar siete viviendas de emergencia terminadas en la comuna de El Polear y cinco en Villa Quinteros, fruto de un trabajo coordinado con el Ministerio del Interior. En total, son 38 familias tucumanas que hoy reciben su techo propio".

A su turno, el jefe comunal agradeció el respaldo del Ejecutivo provincial para sostener el ritmo de obras en la localidad: "Tal como lo señalaba el gobernador, se trata de cumplir con la palabra empeñada, trabajar para el vecino y devolverle la confianza. Desde que asumió, tomó decisiones políticas que nos han beneficiado como sociedad a pesar del duro momento que atravesamos a nivel nacional. En nombre de nuestro pueblo y de los vecinos, quiero agradecerle a él y a todos los ministerios, porque haber conformado un equipo de trabajo de esta magnitud en beneficio de la comunidad es un verdadero privilegio".

Finalmente, Acosta subrayó el impacto de la reactivación de la obra pública en la generación y recuperación del empleo genuino en el sector de la construcción: "Este es un evento muy importante donde se concretan los hechos políticos de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, acompañados por los trabajadores que ejecutan estas casas. Hoy también recibimos el anuncio del inicio del Acceso Sur, una obra fundamental para la provincia y para nosotros en materia de generación de puestos de trabajo genuino, que es por lo que siempre apostamos junto al Gobierno provincial".

La obra

La obra corresponde al programa Casa Propia – Construir Futuro y se ejecuta en el sector sur del casco urbano de Río Seco. El proyecto forma parte de un emprendimiento de 209 lotes con servicios de infraestructura.

Las viviendas tienen dos dormitorios, cocina, estar-comedor integrado, baño y lavadero. Sus superficies oscilan entre los 63,24 y los 63,72 metros cuadrados, según el prototipo constructivo.

El emprendimiento cuenta con redes de agua potable, cloacas y gas natural, además de instalaciones eléctricas de baja y media tensión. También incluye un pozo de agua potable, una planta de tratamiento de líquidos cloacales y obras de desagüe pluvial.

La infraestructura vial comprende cordón cuneta, base estabilizada y dos lagunas de retención para facilitar el escurrimiento del agua de lluvia.

Del total proyectado, 42 viviendas corresponden al prototipo VS-1, 86 al VS-2 y cuatro al VS-A. Estas últimas fueron diseñadas con criterios de accesibilidad para personas con discapacidad motriz.

Según el informe técnico correspondiente a octubre de 2026, el avance acumulado de la obra alcanzaba el 96,5 %.