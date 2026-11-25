Las lluvias y la inestabilidad continuarán durante las próximas horas en Tucumán, aunque las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar hacia el cierre de la semana. Así lo anticipó Cristofer Brito, observador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al detallar cómo evolucionará el tiempo y qué se espera para el próximo fin de semana.

De acuerdo con su análisis, este miércoles y jueves estarán marcados por la inestabilidad, con lluvias, lloviznas y algunas mejoras temporarias. Las precipitaciones se concentrarían principalmente en el centro y oeste de la provincia, por lo que el comportamiento del tiempo podría variar según la región.

El viernes será el inicio de una mejora progresiva. Durante las primeras horas todavía podría registrarse cierta inestabilidad, pero la tendencia será hacia condiciones más estables a partir del mediodía. Además, se espera un aumento de la temperatura, con una máxima que podría alcanzar los 28°C.

Para el sábado y domingo se prevé buen tiempo en la llanura tucumana, con cielos parcialmente cubiertos y temperaturas máximas de entre 30°C y 32°C. De esta manera, el fin de semana ofrecerá condiciones más favorables para las actividades al aire libre en gran parte de la provincia.

El panorama será diferente en las zonas de montaña, donde podría persistir cierta inestabilidad durante las tardes de ambas jornadas. Allí no se descartan chaparrones aislados, fenómenos que suelen presentarse de manera localizada y esporádica en esos sectores.

Así, Tucumán dejará atrás progresivamente las jornadas lluviosas y tendrá un fin de semana más cálido y con mejores condiciones en la llanura, aunque con algunas precipitaciones posibles en las áreas montañosas.