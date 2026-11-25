Santa Lucía: recuperaron un televisor robado que había sido abandonado en un cañaveral
Personal de la Comisaría de Santa Lucía recuperó un televisor Noblex de 32 pulgadas que había sido robado de una vivienda de Barrio 101 Viviendas.
El hecho ocurrió el 22 de noviembre, alrededor de las 20:30, cuando personas desconocidas ingresaron a un domicilio de Manzana “J”, casa 10, y sustrajeron el aparato. La víctima radicó la denuncia en la dependencia policial.
Este 24 de noviembre, un equipo investigativo a cargo de la Oficial Subayte Villarreal Ibiris, el Cabo Primero Medina Juan Pablo y el PTP Bazán Ricardo, recabó información de testigos que manifestaron haber observado a un sujeto deambulando por inmediaciones de calle Lola Mora, en unos cañaverales ubicados detrás del Club Santa Lucía, llevando un televisor con características similares a las denunciadas.
Al constituirse en el lugar, con colaboración de testigos, constataron que el televisor había sido dejado allí, por lo que procedieron a su secuestro y traslado a la dependencia.
Se puso en conocimiento a la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial Monteros, a cargo del Dr. Ariel Zurita, quien dispuso documentar lo sucedido mediante acta y hacer entrega del elemento recuperado a la víctima.
La investigación continúa para identificar e individualizar al causante.