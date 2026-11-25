El hecho ocurrió el 22 de noviembre, alrededor de las 20:30, cuando personas desconocidas ingresaron a un domicilio de Manzana “J”, casa 10, y sustrajeron el aparato. La víctima radicó la denuncia en la dependencia policial.

Este 24 de noviembre, un equipo investigativo a cargo de la Oficial Subayte Villarreal Ibiris, el Cabo Primero Medina Juan Pablo y el PTP Bazán Ricardo, recabó información de testigos que manifestaron haber observado a un sujeto deambulando por inmediaciones de calle Lola Mora, en unos cañaverales ubicados detrás del Club Santa Lucía, llevando un televisor con características similares a las denunciadas.

Al constituirse en el lugar, con colaboración de testigos, constataron que el televisor había sido dejado allí, por lo que procedieron a su secuestro y traslado a la dependencia.

Se puso en conocimiento a la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial Monteros, a cargo del Dr. Ariel Zurita, quien dispuso documentar lo sucedido mediante acta y hacer entrega del elemento recuperado a la víctima.

La investigación continúa para identificar e individualizar al causante.