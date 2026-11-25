La actividad es organizada por la Dirección de Medio Ambiente y la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Monteros, bajo el lema “Separamos para reciclar, dale valor a tus residuos”.

Los vecinos podrán llevar residuos reciclables y secos como papeles, cartones, plásticos, vidrios y metales. A partir de 20 unidades podrán llevarse llaveros, vasos, bolsas ecológicas, plantines, macetas, estantes, entre otros elementos.

La jornada se suspende en caso de lluvia, aunque el Servicio Meteorológico indica que el cielo estará nublado, sin precipitaciones.