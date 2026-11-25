Un trabajador de 63 años murió este miércoles 25 de noviembre tras sufrir un accidente laboral en el Ingenio Santa Rosa, ubicado en la localidad de León Rougés

De acuerdo a los primeros datos, confirmados por la policía local, el hecho ocurrió cerca de las 6.40, cuando una cinta elevadora habría caído sobre el empleado, identificado como Víctor Fernando Collante. Como consecuencia del impacto, sufrió graves lesiones en la cabeza.

El trabajador fue trasladado de inmediato, todavía con vida, en una ambulancia perteneciente al ingenio hasta el Hospital de Monteros. Sin embargo, minutos después, personal del nosocomio comunicó que había fallecido.

Tras tomar conocimiento del episodio, efectivos policiales se trasladaron al establecimiento y dieron intervención a la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y contra la Integridad Física del Centro Judicial Monteros, quienes dispuso la intervención de la División Criminalística y de la División Laboratorio Sur para realizar las pericias correspondientes y una inspección ocular en el lugar del accidente.

La causa fue caratulada como muerte dudosa en ambiente laboral y quedó bajo investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría de León Rougés, con la intervención de su jefe, el comisario Rolando Melián, y del segundo jefe, oficial principal Franco Paz.