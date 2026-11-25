

La convocatoria, que comenzó el 12 de noviembre y cierra este 27, comprende Educación Secundaria; Educación Técnica, Agrotécnica y Formación Profesional de Jóvenes y Adultos; y Educación Superior, Especial, Artística y Organismos Técnicos de Apoyo. Es para interinatos, suplencias y concursos de horas cátedra, cargos y ascenso de jerarquía.

Cómo inscribirse

Ingresar a https://sime.educaciontuc.gov.ar

Seleccionar «Autogestión»

Ingresar a «Juntas de Clasificación»

Elegir la Junta correspondiente

Presionar «Inscripción a convocatoria»

Seleccionar la modalidad según la Junta: en Secundaria, interinatos y suplencias, y concentración; en Técnica, Agrotécnica y No Formal, Técnico Profesional, Jóvenes y Adultos, y Contexto de Privación de la Libertad; en Superior, Especial y Artística, Nivel Superior y concentración, Organismos Técnicos de Apoyo, Artística, y Especial con interinatos y suplencias, cambio de especialidad, traslados y maestro integrador

Completar las materias correspondientes al título

Elegir entre finalizar, guardar y continuar luego, o limpiar los datos cargados

Es importante revisar los datos antes de finalizar, porque esa opción confirma la inscripción y no permite modificaciones posteriores. Además, se recomienda descargar y guardar todos los comprobantes, indispensables para acreditar la inscripción y respaldar cualquier reclamo.