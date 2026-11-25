Inscripción docente en Tucumán: últimos días para anotarse en las Juntas de Clasificación
Quedan pocos días para la inscripción y reinscripción docente en Tucumán, que permanecerá abierta hasta el 27 de noviembre de 2026.
La convocatoria, que comenzó el 12 de noviembre y cierra este 27, comprende Educación Secundaria; Educación Técnica, Agrotécnica y Formación Profesional de Jóvenes y Adultos; y Educación Superior, Especial, Artística y Organismos Técnicos de Apoyo. Es para interinatos, suplencias y concursos de horas cátedra, cargos y ascenso de jerarquía.
Cómo inscribirse
- Ingresar a https://sime.educaciontuc.gov.ar
- Seleccionar «Autogestión»
- Ingresar a «Juntas de Clasificación»
- Elegir la Junta correspondiente
- Presionar «Inscripción a convocatoria»
- Seleccionar la modalidad según la Junta: en Secundaria, interinatos y suplencias, y concentración; en Técnica, Agrotécnica y No Formal, Técnico Profesional, Jóvenes y Adultos, y Contexto de Privación de la Libertad; en Superior, Especial y Artística, Nivel Superior y concentración, Organismos Técnicos de Apoyo, Artística, y Especial con interinatos y suplencias, cambio de especialidad, traslados y maestro integrador
- Completar las materias correspondientes al título
- Elegir entre finalizar, guardar y continuar luego, o limpiar los datos cargados
Es importante revisar los datos antes de finalizar, porque esa opción confirma la inscripción y no permite modificaciones posteriores. Además, se recomienda descargar y guardar todos los comprobantes, indispensables para acreditar la inscripción y respaldar cualquier reclamo.