

Cerca del mediodía de este jueves, Tucumán continúa bajo un panorama inestable, con lluvias y tormentas aisladas, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El informe, anticipó una jornada con cielo cubierto e inestabilidad persistente. La mínima fue de 17°C y la máxima prevista es de 26°C, en horario de la siesta, con una visibilidad de 7 km.

Para lo que resta de la jornada, el SMN prevé que la inestabilidad continúe. En la tarde se esperan tormentas aisladas, con 26°C, viento de 7 a 12 km/h del norte y probabilidad de precipitación del 10 al 40%.

Hacia la noche, el panorama no cambiará: se mantendrán las tormentas aisladas, con 21°C, viento de 7 a 12 km/h del oeste y la misma probabilidad de lluvias.

Para el viernes, si bien se espera un ascenso de la temperatura, con una mínima de 17°C y una máxima de 31°C, también se anticipan tormentas aisladas.