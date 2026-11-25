Rosso Materiales prepara una jornada especial de remate con importantes descuentos en productos para la construcción y la refacción del hogar. La propuesta se realizará durante un solo día y exclusivamente en su sucursal de calle Juan Bautista Alberdi 53, en Monteros, con mercadería disponible hasta agotar stock.

, y contará con lotes de pisos y revestimientos, últimas cajas y saldos de distintos rubros. Desde la empresa aclararon que se trata de un evento exclusivo de esa sucursal, por lo que los demás locales no participarán de la jornada.

La empresa preparó lotes de pisos y revestimientos, últimas cajas y saldos de distintos rubros para la construcción y la refacción del hogar, que se venden hasta agotar stock. La actividad se desarrollará el sábado 28 en horario corrido, de 8 a 17.

Algunos precios del remate

Pisos cerámicos, desde $6.389 el metro cuadrado.

Porcelanatos, desde $12.159 el metro cuadrado.

Accesorios de baño, desde $9.999.

Muebles de baño, desde $24.999.

Griferías, desde $48.999.

Sanitarios, desde $87.999.

Juegos de baño completos (inodoro, depósito y bidé), $291.999.

También habrá precios de remate en mamparas, aberturas, carpintería, instalaciones, pinturas y mucho más.

Las compras se pueden pagar en hasta 8 cuotas sin interés con Naranja X, al mismo precio que en efectivo, y la primera cuota se paga recién en enero.

Como las cantidades son limitadas, desde la empresa recomiendan llegar temprano. Para consultas, se pueden llegar a Alberdi 53, Monteros, o también se puede escribir al WhatsApp de Rosso Materiales: 3814146917.