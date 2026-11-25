Sociedad 25 Nov 2026
Miércoles con tormentas aisladas durante todo el día
Monteros tendrá una mínima de 18°C y una máxima de 23°C, según el pronóstico oficial actualizado a las 06:24 horas.
La probabilidad de precipitación será de 10 a 40% en el transcurso del día.
A la mañana se esperan 21°C con viento del noreste de 7 a 12 km/h, a la tarde 23°C con viento del sudeste de 13 a 22 km/h, y a la noche 20°C con viento del noreste de 23 a 31 km/h.
Se recomienda circular con precaución por calzada resbaladiza y posibles zonas anegadas, y mantenerse informado ante actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.
Para los próximos días las condiciones no cambiarán demasiado. Si se espera un fin de semana sin agua, con sol entre nubosidad variable.