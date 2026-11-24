La segunda edición de los Premios Martín Fierro Nacional de la Danza 2026 entra en su etapa decisiva. Después de completar las distintas preselecciones en todo el país, la organización dio a conocer los finalistas que tendrán la oportunidad de participar de la gran gala de premiación.

En Tucumán, la instancia de preselección tuvo como sede a la ciudad de Monteros, que representó a la provincia en este proceso de selección nacional. De allí surgieron los participantes que ahora buscarán quedarse con una de las estatuillas.

La nómina reúne a academias, bailarines y artistas de distintas disciplinas y localidades. Entre los seleccionados se encuentran Flavia Gym, Valentina Castillo y Facundo Villagra, Academia Danzarte Jeté, Academia El Chasqui, Gran Ballet Monteros, Ana Laura Racedo, Maira Cocha Casas, Luna Aimara Nieva y otros representantes del ámbito de la danza tucumana.

La gran gala de premiación se realizará el 6 de diciembre en el Golden Center, en Buenos Aires. El evento será transmitido en vivo por Canal Magazine, lo que permitirá seguir la ceremonia desde distintos puntos del país.

Además, Karina Armendariz y Mayra Sad, las creadoras y productoras de los Premios, anunciaron una instancia especial para el día siguiente. Los ganadores de la gala del 6 de diciembre tendrán la posibilidad de participar el 7 de diciembre en el Palacio Libertad, donde competirán por la estatuilla de Oro.

Los finalistas de Tucumán

La nómina oficial difundida por la organización incluye a los siguientes seleccionados:

615: Flavia Gym.

Flavia Gym. 617: Valentina Castillo y Facundo Villagra.

Valentina Castillo y Facundo Villagra. 620: Milagros Pilar C. Ruiz.

Milagros Pilar C. Ruiz. 621: Academia Danzarte Jeté.

Academia Danzarte Jeté. 623: Gisselle Cuarterón y Daniel Carrizo.

Gisselle Cuarterón y Daniel Carrizo. 624: Academia El Chasqui.

Academia El Chasqui. 629: Stefanía Martínez.

Stefanía Martínez. 632: Alma Mía J. Sánchez.

Alma Mía J. Sánchez. 633: Academia Danzarte Jeté.

Academia Danzarte Jeté. 636: Gran Ballet Monteros.

Gran Ballet Monteros. 638: Ana Laura Racedo.

Ana Laura Racedo. 643: Maira Cocha Casas.

Maira Cocha Casas. 644: Luna Aimara Nieva.

Luna Aimara Nieva. 647: Aldana Soto.

Aldana Soto. 649: Edgardo Bossio.

Edgardo Bossio. 653: Sabrina Fresco.

Sabrina Fresco. 654: Felipe Castellano.

De esta manera, Tucumán tendrá una importante representación en la segunda edición de los Premios Martín Fierro Nacional de la Danza, en una celebración que reunirá a exponentes de distintas partes de Argentina para reconocer el talento y el trabajo de quienes hacen de la danza su expresión artística.