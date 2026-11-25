

Personal de la División Delitos Rurales y Ambientales Sur N.º 3 de Graneros intervino en una vivienda de Concepción para resguardar a un pichón de carancho que había sido encontrado aparentemente golpeado.

El procedimiento se inició tras el pedido de ayuda de una vecina. Los efectivos trasladaron al ave a la dependencia policial, siguiendo las indicaciones del área de Flora y Fauna.

Desde esa área se coordinará su posterior traslado para recibir evaluación y atención veterinaria para el animal.