

Este viernes 27 de noviembre, de 17 a 21 horas, las mascotas serán las protagonistas en Plaza Bernabé Aráoz con una nueva Campaña Antiparasitaria del Centro Provincial de Salud Animal San Roque.

La propuesta, impulsada junto a la Municipalidad de Monteros y el Gobierno de Tucumán, invita a los vecinos a acercarse con sus perros y gatos para cuidarlos, protegerlos y darles ese mimo que tanto se merecen.

Es una buena oportunidad para poner al día la salud de los compañeros de cuatro patas y compartir una tarde al aire libre en la plaza.