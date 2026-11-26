Promocionadas 26 Nov 2026
Campaña antiparasitaria para perros y gatos en Plaza Bernabé Aráoz
La jornada se suspende en caso de lluvia.
Este viernes 27 de noviembre, de 17 a 21 horas, las mascotas serán las protagonistas en Plaza Bernabé Aráoz con una nueva Campaña Antiparasitaria del Centro Provincial de Salud Animal San Roque.
La propuesta, impulsada junto a la Municipalidad de Monteros y el Gobierno de Tucumán, invita a los vecinos a acercarse con sus perros y gatos para cuidarlos, protegerlos y darles ese mimo que tanto se merecen.
Es una buena oportunidad para poner al día la salud de los compañeros de cuatro patas y compartir una tarde al aire libre en la plaza.
En esta nota: CePSA