El gobernador, Osvaldo Jaldo, destacó en conferencia de prensa los resultados turísticos de Tucumán durante el último fin de semana largo y puso en valor el trabajo articulado entre el Gobierno provincial y el sector privado para sostener y potenciar una actividad clave para la economía y la generación de empleo.

“Sabemos que el turismo no está exento de las problemáticas económicas que vivimos, pero juntos venimos haciendo un esfuerzo para atenuar y, dentro de lo posible, mejorar la situación de cada uno de los que apuestan fuerte a esta actividad en la provincia”, expresó Jaldo.

Según los datos del sector, más de 46.400 turistas recorrieron Tucumán entre el 21 y el 23 de noviembre y generaron 83.530 pernoctaciones, con un impacto económico estimado en $5.831.575.024. Yerba Buena y Simoca encabezaron los registros de ocupación hotelera.

Por su parte, el presidente del Ente Autárquico Tucumán Turismo, Domingo Amaya, destacó la coordinación entre las distintas áreas del Gobierno y los prestadores privados para garantizar los servicios y la seguridad de los visitantes.

“Desde el primer momento, el Gobernador nos pidió que trabajemos coordinadamente con el sector privado, pero también como una gran unidad dentro del Gobierno provincial, con Seguridad, Salud, comunas y municipios”, señaló.

Amaya resaltó el movimiento registrado en los principales destinos, como El Cadillal, San Javier y los Valles Calchaquíes, y destacó la llegada de visitantes de otras provincias. También puso en valor el crecimiento de las visitas a la Ciudad Sagrada de Quilmes.

Asimismo, sostuvo que el turismo genera desarrollo y oportunidades de trabajo y afirmó: “Cuando hay inversión, hay crecimiento y desarrollo”.

El presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), Héctor Viñuales, explicó que, mientras las cifras nacionales mostraron una caída interanual del 30% en los ingresos y del 17% en la cantidad de visitantes, Tucumán mantuvo sus niveles de actividad turística.

Viñuales atribuyó estos resultados a una estrategia de promoción que comenzó hace dos años, a partir de un trabajo conjunto entre el Ente Tucumán Turismo y la Cámara de Turismo, con prioridad en el mercado regional.

En ese sentido, explicó que la propuesta apuntó a fortalecer el turismo interno y atraer visitantes de provincias cercanas, como Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Catamarca. Para ello, se realizaron acciones de promoción y visitas comerciales destinadas a presentar la oferta turística tucumana.

Por otra parte, destacó la participación de la provincia en ferias internacionales vinculadas con destinos que cuentan con conexiones aéreas directas. Como ejemplo, mencionó la presencia en Expocomer, en Panamá, durante este año, en el marco de la conexión aérea que ofrece Copa Airlines.

El titular de la FET también señaló el crecimiento del transporte aéreo internacional hacia Tucumán y mencionó los indicadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y de la compañía aérea.

Según explicó, la ANAC ubicó al aeropuerto tucumano entre los de mayor crecimiento del transporte aéreo internacional, mientras que Copa Airlines destacó a Tucumán como el destino con mayor porcentaje de ocupación por avión en su informe trimestral.

Por último, Viñuales informó que la compañía aérea incorporará una cuarta frecuencia, que se sumará a los servicios que ya conectan a Tucumán con Panamá. El empresario consideró que estos indicadores reflejaron los resultados de las acciones de promoción y comercialización turística desarrolladas por la provincia.