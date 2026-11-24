El operativo se desarrolló en el Destacamento Fronterizo Cabo Vallejo, donde efectivos de la Policía de Tucumán detectaron el transporte de más de 20 kilos de cocaína en un camión.

Como resultado del procedimiento, un hombre quedó detenido y el vehículo utilizado para trasladar el estupefaciente fue secuestrado.

De acuerdo con la información preliminar, los involucrados serían ciudadanos tucumanos que habrían sido contratados por personas oriundas de Salta para transportar la droga y atravesar los controles fronterizos, con el objetivo de realizar posteriormente la entrega.

Por el momento, no se difundieron mayores detalles sobre la identidad del detenido ni sobre el destino final del cargamento. La investigación continúa para establecer las circunstancias del traslado y determinar si existen otras personas involucradas en la maniobra.

El procedimiento se enmarca en el Operativo Lapacho, el dispositivo de control que lleva adelante la Policía de Tucumán en distintos puntos estratégicos de la provincia.