

El regreso a clases tras el fin de semana largo generó indignación entre las familias de la Escuela Técnica N° 1 de Monteros, donde los estudiantes se encontraron con aulas y pasillos sucios, residuos esparcidos y baños en deficientes condiciones de higiene.

Una madre denunció que los propios alumnos, acompañados por una docente, tuvieron que realizar tareas de limpieza, pese a que el establecimiento cuenta con personal de maestranza.

La situación de los sanitarios también preocupa a las familias. Según el testimonio recibido, muchos estudiantes prefieren aguantar sus necesidades fisiológicas hasta finalizar la jornada escolar antes que utilizar los baños de la institución.

Los padres aseguran que el problema es recurrente y están organizando una protesta para exigir respuestas a las autoridades del Ministerio de Educación. El reclamo es elemental: que sus hijos puedan estudiar en un ambiente limpio y en condiciones adecuadas de salubridad.

La denuncia fue acompañada por fotografías tomadas por los estudiantes. Resta conocer la versión de las autoridades del establecimiento.

Quién controla y hace cumplir las horas de trabajo del personal de maestranza

El caso poner el foco sobre el control de las horas de trabajo del personal de maestranza. La situación varía entre quienes están contratados y cuentan con sindicato, el personal nombrado, y aquellos que responden por planilla desde municipalidades y comunas y quedan designados en las escuelas de Tucumán.